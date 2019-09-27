Этот контент был опубликован 28 сентября 2019 г. 0:50

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - "Голос Америки" в курсе намерения комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ проверить их материалы, а также материалы "Настоящего времени" (Current Time) на предмет иностранного законодательства и тщательно изучит все запросы от россицской стороны, если они поступят, сообщила "Интерфаксу" директор по связям с общественностью Бриджит Энн Серчак.

"Нам известно о недавнем заявлении российских властей относительно их планов по рассмотрению русскоязычного контента, созданного VOA и телевизионной и цифровой сетью Current Time", - сказала Серчак в ответ на запрос "Интерфакса".

Отвечая на вопрос, опасаются ли в "Голосе Америки" последствий для работы его сотрудников в РФ, она сообщила: "Поскольку никакие российские правительственные органы не связались с нами напрямую относительно этих планов, в полной мере влияние и последствия предлагаемой (депутатами - ИФ) попытки неизвестны".

"В то время, как мы тщательно изучим все сообщения в адрес VOA от любой официальной российской организации, мы по-прежнему привержены тому, чтобы и впредь служить надежным и авторитетным источником новостей для русскоязычной аудитории", - отметила она, отвечая на вопрос, готов ли "Голос Америки" дать пояснения в случае необходимости.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что направит материалы по нарушению законодательства со стороны немецкой медиакомпании Deutsche Welle в Роскомнадзор, Генпрокуратуру, Минюст. Комиссия попросит Минюст включить Deutsche Welle в перечень организаций, обладающих признаками иностранного агента.

Комиссия также намерена проверить на нарушение законодательства такие СМИ, как "Current Time", "Медуза", Русская служба BBC, МБХ Медиа, "Голос Америки", Радио "Свобода", компании Facebook, Google.

Current Time ("Настоящее время") - русскоязычный телеканал с редакцией в Праге, совместный медиапроект Радио "Свобода" и "Голоса Америки". Все трое, а также несколько отделений Радио "Свобода" признаны в РФ СМИ-иноагентами.

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