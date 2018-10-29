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Этот контент был опубликован 29 октября 2018 г. 1:56 29.10.2018 - 01:56

Лондон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Владелец английского футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха действительно погиб в результате крушения его вертолета в конце прошлой недели, объявили в этом английском клубе.

"Мы, увы, подтверждаем, что наш президент Вишай Шривадданапрабха, был среди людей, которые трагически погибли в субботу вечером, в результате крушения вертолёта около стадиона "Кинг Пауэр". На борту помимо него находились ещё четыре человека", - говорится в заявлении, размещённом клубом в Twitter в ночь на понедельник.

В нем уточняется, что все находившиеся в вертолете люди погибли.

По данным СМИ, среди погибших также - два сотрудника владельца клуба, пилот Эрик Сваффер и пассажир Изабелла Роза Лековиц.

Вертолет, принадлежащий президенту "Лестера", разбился близ стадиона этого клуба "Кинг Пауэр" в субботу вечером после матча 10-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом".

В.Шривадданапрабха владел в Таиланде беспошлинным розничным гигантом King Power.

Миллиардер приобрел "Лестер" за 39 млн фунтов в 2010 году. Наивысшим достижением клуба является победа в Чемпионате Англии в сезоне 2015-16. Эта победа привлекла внимание любителей футбола со всего мира, так как "Лестер" сумел обойти значительно более мощные английские футбольные клубы.

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