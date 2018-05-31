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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 16:25 31.05.2018 - 16:25

Лондон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - В лондонском футбольном клубе "Челси" объявили в четверг, что замораживают проект по кардинальной реконструкции стадиона.

"Футбольный клуб "Челси" объявил сегодня, что приостановил работу над проектом создания нового стадиона. Дальнейших подготовительных проектных работ не будет. Клуб не установил крайних сроков для пересмотра этого решения", - отмечается в заявлении на сайте "Челси".

В нем подчеркивается, что "решение было принято в связи с неблагоприятным инвестиционным климатом".

Команда "Челси" в настоящее время выступает на стадионе "Стэмфорд бридж", который вмешает чуть более 40 тыс. зрителей. Агентство "Блумберг" поясняет, что сначала клубе собирались построить совершенно новый стадион, но в итоге не смогли найти для этого подходящее место в Лондоне. Тогда, как отмечает агентство, в "Челси" решили остаться на "Стэмфорд бридж", но провести его масштабную реконструкцию, увеличив вместимость до 60 тыс. человек.

Другие лондонские футбольные команды либо уже играют на стадионах, вмещающих 60 тыс. зрителей, либо находятся в процессе строительства таких спортивных сооружений.

Планировалось, что обновленный стадион "Челси" должен был начать принимать матчи в 2021 году.

"Блумберг" отмечает, что решение клуба было озвучено на фоне проблем владельца "Челси" Романа Абамовича с получением британской визы. Он купил этот клуб в 2003 году и с тех пор инвестировал более $900 млн в покупку футболистов.

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