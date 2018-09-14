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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 16:27 14.09.2018 - 16:27

Брюссель. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Число нелегальных иммигрантов, прибывших в Европу с начала 2018 года по суше, составило 18 тыс. человек - в семь раз больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает в пятницу Международная организация по миграции (МОМ).

По данным МОМ, самым популярным среди иммигрантов стал маршрут из Турции в Грецию: по этому пути в Европу прибыли более 12 тыс. человек.

Еще 6 тыс. человек попали в Европу через Сеуту и Мелилью - испанские территории, расположенные на границе с Марокко.

Кроме того, согласно данным МОМ, в этом году 74,5 тыс. иммигрантов прибыли в Европу морским путем, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 129 тыс. человек.

Отмечается, что снижение числа нелегалов, добирающихся до Европы по морю, обусловлено ужесточением патрулирования морских путей властями Ливии.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил об успехах в области урегулирования миграционного кризиса. По его данным, операции ЕС с 2015 года способствовали спасению более 690 тыс. жизней в море.

Кроме того он объявил о предложении Еврокомиссии по усилению европейского корпуса пограничников и береговой охраны для более надежной защиты внешних границ ЕС. Речь идет о том, чтобы довести число стражей европейских границ, финансируемых из бюджета ЕС, до 10 тыс. человек к 2020 году.

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