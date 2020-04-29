Брюссель. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - В России за предыдущий год наблюдался целый ряд тревожных явлений, подрывающих свободу СМИ, говорится в докладе за 2019 год организаций-партнеров Платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

"В 2019 году независимые журналисты и блогеры продолжали подвергаться притеснениям и запугиванию в России посредством судебных преследований, физического насилия либо угроз. К числу других сдерживающих эффектов для свободы средств массовой информации относятся попытки ограничить доступ к информации - как в сети, так и вне ее, а также введение ряда ограничительных законов", - утверждают составители доклада, уточняя, что всего на Платформу поступили 17 "тревожных оповещений" в отношении ситуации в России.

При этом в качестве предмета для беспокойства в докладе названы подписанный в марте 2019 года президентом пакет законов о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации, или так называемых "фейк ньюс", а также пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам власти. В докладе критикуется и подписанный президентом в мае того же года закон о "суверенном Интернете" и закон от декабря 2019 года о дополнительном регулировании СМИ-иностранных агентов.

При этом в документе отмечается, что Россия не ответила ни на одно из 17 обращений.

В то же время в докладе констатируется, что "положение дел в области свободы СМИ в Европе на сегодня крайне неудовлетворительное". "В 2019 году Европа стала напряженным и зачастую опасным полем битвы за свободу печати и свободу выражения мнений", - указано во введении к докладу.

Отмечается, что неспособность властей ряда стран обеспечить право на свободу СМИ стала носить "системный характер". Согласно докладу, растет степень политического контроля над информацией, журналисты все чаще сталкиваются с физическими угрозами безопасности, а защитить каналы своего общения с информаторами и прочими источниками информации журналистам становится все сложнее.

1аю

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