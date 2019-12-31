Этот контент был опубликован 31 декабря 2019 г. 2:42

Пекин. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Китайский телекоммуникационный гигант Huawei заявил во вторник, что в 2019 году объем продаж компании вырос примерно на 18%, несмотря на усилия США по ограничению ее бизнеса.

"Несмотря на согласованные усилия правительства США, направленные на то, чтобы нас сдерживать, мы это преодолели, и продолжаем создавать ценности для наших клиентов", - говорится в новогоднем послании сотрудникам Huawei исполнительного директора компании Эрика Сюй.

По оценкам компании, годовой объем продаж превысит 850 млрд юаней ($120 млрд).

Он отметил, что "хотя эти показатели ниже, чем наши первоначальные прогнозы, но бизнес остается прочным, и мы твердо стоим на ногах перед лицом невзгод".

Тем не менее, Сюй признал, что 2020 год будет трудным, заявив, что американское давление создает сложные условия для процветания Huawei.

Правительство США считает, что использование технологии Huawei представляет угрозу национальной безопасности и ввело ограничения на применение этих технологий в США. Оно также активно призывает другие страны не покупать мобильное сетевое оборудование Huawei пятого поколения (5G).

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