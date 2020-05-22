Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 5:57

Пекин. 22 мая. ИНТЕРФАКС - На нужды обороны проектом бюджета Китая, который должен быть утвержден на проходящей сессии ВСНП, предусмотрено выделить 1 трлн 258 млрд юаней ($178,16 млрд), что на 6,6% больше, чем в 2019 году.

Как накануне заявил журналистам официальный представитель сессии ВСНП Чжан Есуй, расходы Китая на военные цели длительное время не превышают 1,3% ВВП страны, "что значительно ниже 2,6% среднемирового уровня".

"Если же сравнить расходы Китая с расходами первой в военном отношении державы, то в 2019 году китайские расходы составили только 1/3 часть от расходов этой страны, а если посчитать их на душу населения, то этот показатель составит 1/17 часть", - сказал чиновник.

В 2020 году из-за проблем, которые вызвала эпидемия коронавируса, цели роста ВВП страны не устанавливаются, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

В докладе о работе правительства, с которым он выступил на открывшейся сессии ВСНП, Ли Кэцян объявил, что в текущем году инфляция предусмотрена на уровне 3,5%, дефицит бюджета может достигнуть 3,6% ВВП.

Он отметил, что в первом квартале 2020 года снижение темпов роста китайской экономики из-за эпидемии достигло 6,8%.

В 2019 году темпы роста экономики составили 6,1%, несмотря на "проблемы и вызовы, с которыми она столкнулась из-за падения мировой экономики, обострения глобальных торговых трений".

1гк бм

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