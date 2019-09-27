Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 12:06

Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Администрация США обнародовала план сокращения числа беженцев, которых намерены принять в стране в 2020 году, до максимум 18 тыс. человек, сообщает в пятницу американский телеканал ABC.

Речь идет о наименьшем числе с 1980 года, когда была запущена реализация программы помощи беженцам.

Представители администрации заявляют, что снижение квот необходимо для того, чтобы США могли сосредоточиться на проведении операций на границах, а также на сокращении скопившихся объемов дел людей, легально рассчитывающих на получение убежища в США.

Кроме того, отмечает телеканал, планируется внести изменения и в категории беженцев, которые смогут рассчитывать на получение убежища в США. В отличие от предыдущих лет, когда прием прошений основывался на географическом принципе, теперь из общей квоты в 18 тыс. планируется принять 5 тыс. прошений от беженцев, вынужденно покидающим дома из-за преследований по религиозным убеждениям, еще 4 тыс. - от беженцев, которых затронула война в Ираке.

В отдельную категорию внесены беженцы из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, на них на 2020 год выделена квота на 1,5 тыс. прошений.

"В центре международной политики администрации Трампа находится приверженность принятию решений, основанных на реальности, а не на желаниях, чтобы прийти к оптимальным результатам, основанным на конкретных фактах", - говорится в уведомлении, направленном администрацией в конгресс.

Между тем, предложенный план вызвал сильную ответную реакцию со стороны правозащитных групп и демократов, которые заявили, что на США лежит обязательство помогать беженцам, спасающимся от природных катастроф, голода и войн.

Телеканал ABC отмечает, что администрация Трампа постепенно сокращает число принимаемых беженцев ежегодно. За 2016 год, когда у власти последний год находилась администрация прежнего президента США Барака Обамы, план приема беженцев рассчитывался исходя из максимального числа в 85 тыс. человек. В 2017 году Трамп сократил это число до 50 тыс., до 45 тыс. в 2018 году, и до 30 тыс. в нынешнем году.

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