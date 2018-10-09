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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 14:47 09.10.2018 - 14:47

Лондон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Фигурант дела об отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля офицер ГРУ Александр Мишкин, которого ранее СМИ называли Александром Петровым, в 2014 году получил звание Героя России, сообщили журналисты Bellingcat на брифинге.

"В 2014 стал героем Российской Федерации, как и Чепига (Анатолий Чепига - ИФ), - сообщает телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на брифинг.

А.Мишкин, по данным журналистов, окончил военную академию в 2003 году. В совместном расследовании Bellingcat и The Insider указано, что речь идет о Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Журналисты утверждают, что А.Мишкин специализировался на психологии людей, работающих на подводных лодках.

В ГРУ, по данным журналистов, А.Мишкин попал до 2003 года, работать под прикрытием начал в 2011-2013 годах.

Bellingcat в понедельник направил в родной поселок А.Мишкина Лойгу журналиста, который пообщался с семью местными жителями. Те рассказали, что А.Мишкин обучался в военном учебном заведении и получал высокую награду в Кремле.

Брифинг прошел в здании палаты общин Великобритании под руководством депутата-консерватор Боба Сили. На мероприятии выступили основатель Bellingcat Элиот Хиггинс и журналист Христо Гроздев, отмечает телеканал.

После брифинга Bellingcat и The Insider опубликовали совместное расследование, в котором рассказали подробности жизни А.Мишкина. Так, расследователи узнали, что в селе Лойга, где родился А.Мишкин, проживает его бабушка Нина Федоровна, бывший врач.

Вместе с тем журналист Bellingcat утверждает, что не смог поговорить с бабушкой А.Мишкина, так как она за три дня до этого уехала из Лойги, вероятно, чтобы посетить родителей А.Мишкина.

В начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.

Ранее интернет-издание Bellingcat объявило, что ему удалось выяснить настоящее имя Руслана Боширова, по версии Bellingcat, это полковник ГРУ Анатолий Чепига.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил на Восточном экономическом форуме, что российским властям известно, кем являются А.Петров и Р.Боширов. По словам президента, это гражданские лица. "Ничего там особенного и криминального нет", - резюмировал В.Путин и попросил А.Петрова и Р.Боширова рассказать о себе в СМИ.

13 сентября А.Петров и Р.Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что они ездили в Солсбери с туристическими целями. Также они назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества "Новичок".

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