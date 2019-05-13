Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 12:47

Лондон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Возобновление расследования в Швеции позволит основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу очистить свое имя, говорится в заявлении главного редактора WikiLeaks Кристинн Храфнссон в Twitter.

"Расследование ранее прекращалось и его возобновление даст Джулиану шанс очистить свое имя", - говорится в заявлении К.Храфнссона.

"Ассанж всегда хотел ответить на любые вопросы шведской прокуратуры и неоднократно предлагал это. Широко распространенное предположение СМИ, что Ассанж избегал допроса в Швеции, лживо", - отметил он.

Ранее в понедельник прокуратура Швеции приняла решение возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Дж.Ассанжа по делу об изнасиловании. Предварительное расследование в отношении Дж.Ассанжа в Швеции было прекращено в мае 2017 года.

В прокуратуре пояснили, что так как Дж.Ассандж в настоящее время находится в заключении в Великобритании, обстоятельства теперь позволяют добиваться его экстрадиции в Швецию.

В Швеции Дж.Ассанджа обвинили в изнасиловании в 2010 году, когда он посещал конференцию в Стокгольме. Сам Дж.Ассанж заявлял, что половой акт был по взаимному согласию. Также Дж.Ассанжа в Швеции обвиняли в незаконном принуждении и домогательстве, однако эти обвинения были сняты за истечением срока давности. Исковая давность по делу об изнасиловании истекает в августе 2020 года.

В апреле британский суд отправил основателя Wikileaks Дж.Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство, где Дж.Ассанж прожил последние семь лет, и арестовать основателя Wikileaks.

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