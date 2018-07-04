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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 21:30 04.07.2018 - 21:30

*** Представитель российского посольства подтвердил изданию, что в Москве на ЧМ-2018 ждут всех британцев

(обновленная версия сообщения от 18:33 мск, изменен заголовок)

Лондон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Россия выразила пожелание, чтобы премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила матчи чемпионата мира по футболу после того, как сборная Англии вышла в четвертьфинал турнира, обыграв колумбийцев, сообщила британская газета "Гардиан".

В ответ на запрос издания, актуально ли еще приглашение Т.Мэй на турнир в Россию, в российском посольстве в Лондоне заявили, что в России "ждут всех британцев". В "Твиттере", посвященном победе сборной Англии в матче с Колумбией, российское посольство подчеркнуло, что поданные Соединенного Королевства все еще могут приехать в Россию на чемпионат, финальная стадия которого уже приближается.

В то же время на Даунинг-Стрит заявили, что представители британского правительства и королевской семьи не намерены посещать матчи ЧМ-2018.

Великобритания объявила о намерении не посещать футбольный турнир в России на дипломатическом уровне после инцидента в Солсбери в марте, обвинив Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Аналогичные заявления делали представители других европейских стран в знак солидарности с Лондоном, однако некоторые страны позднее изменили решение.

Так, 29 июня Швеция решила посетить чемпионат после того, как их сборная вышла из группового этапа турнира в плей-офф. В результате в Россию поддержать команду приехал министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг.

"Мы сейчас в другой ситуации. Футбол должен быть тем, что нас объединяет. Дания также пришлет представителей, и Великобритания не будет против нашего присутствия там... Мы будем продолжать поддерживать нашу команду", - заявляла в интервью газете Expressen министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём.

С другой стороны, "Гардиан" считает, что успехи англичан на чемпионате мира по футболу не вдохновляют британского премьера так, как победы шведской сборной - официальных представителей Стокгольма.

По оценке газеты, Т.Мэй не является ярой поклонницей футбола. "В последний раз она присутствовала на футбольном матче в Уэмбли с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и это, скорее, был акт политической солидарности в связи с террористическими атаками в Париже в 2015 году", - пишет британское издание.

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