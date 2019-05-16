Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 8:50

Берлин. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Газовая директива Еврокомиссии в новой редакции не сможет остановить строительство газопровода Nord Stream 2, проект состоится с высокой степенью вероятности, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Новая газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для возражений. Но она не сможет это предотвратить", - сказала канцлер накануне вечером, выступая на мероприятии в городе Равенсбург, ее цитирует газета "Хандельсблатт".

"Проект получил большую часть разрешений", - указала она.

При этом, по словам Меркель, будет сохранен транзит газа через Украину, которая должна оставаться "транзитной страной, несмотря на Nord Stream 2". Меркель планирует обсудить этот вопрос с новым президентом Украины и уже обсудила с президентом РФ.

"Тут я дала слово", - сказала канцлер.

При этом главный кандидат на выборах в Европарламент от Европейской народной партии, представитель немецкого Христианско-социального союза Манфред Вебер заявил, что в случае своего избрания на пост председателя Еврокомиссии он будет выступать за остановку проекта. Меркель считает, что Вебер таким образом озвучивает опасения стран Восточной Европы.

"Но в целом я думаю, что это оправданный проект", - заявила политик.

Строительство газопровода "Северный поток 2" в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря - от властей Дании, хотя компания-оператор уже подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.

Накануне стало известно, что Датское энергетическое агентство (ДЭА) в качестве координирующего органа представило на рассмотрение общественности отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по маршруту морского газопровода.

1тф др

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