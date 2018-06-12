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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 12:21 12.06.2018 - 12:21

Брюссель. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Еще одним осязаемым результатом Энергетического союза ЕС назвал заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович Трансанатолийский газопровод TANAP по случаю церемонии его официального открытия в турецком городе Эскишехире.

TANAP - это часть Южного газового коридора вместе с Южно-Кавказским газопроводом и Трансадриатическим газопроводом (ТАР).

"Помогая диверсифицировать наших поставщиков энергии и маршруты поставок, Южный газовый коридор является стратегически важным для энергетической безопасности ЕС, в том числе в наиболее уязвимых частях, таких как Юго-Восточная Европа и Южная Италия", - сказал М.Шефчович, чье заявление опубликовала в Брюсселе Еврокомиссия.

"Мы все выиграем от этого "моста" между Каспийским регионом и рынком ЕС. В наших совместных интересах добиться успеха", - подчеркнул зампред ЕК по Энергетическому союзу.

"Наша долгосрочная цель - создать общеевропейский энергетический рынок, основанный на свободной торговле, конкуренции и диверсифицированных поставках, источниках и маршрутах. Это показывает, что Энергетический союз выходит за границы ЕС и имеет надежное внешнее измерение. Только так он может быть действительно устойчивым", - заявил М.Шефчович.

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