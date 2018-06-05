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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 17:36 05.06.2018 - 17:36

Вена. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель правления "Газпрома" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер и председатель правления OMV AG Райнер Зеле подписали соглашение о поставках газа до 2040 года между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing and Trading GmbH.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания, документ подписан во вторник в Вене в присутствии президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Действующие контракты на поставку российского газа в Австрию действуют до конца 2027 года.

Кроме того, был подписан протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительствами РФ и Австрии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, а также протокол к ней, подписанные в Москве 13 апреля 2000 года. Документ подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и вице-канцлер, министр государственной службы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подписали Меморандум о взаимопонимании между ведомствами по сотрудничеству в области инноваций.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Минприроды России и министерством по вопросам устойчивого развития и туризма Австрийской Республики о сотрудничестве в области лесного хозяйства.

Новгородская область и компания "Хасслахер Норика Тимбер" подписали Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта, а Липецкая область и компания "Хавле Индустриверке" - Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

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