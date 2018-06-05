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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 20:33 05.06.2018 - 20:33

Вена. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель правления "Газпрома" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер и председатель правления OMV AG Райнер Зеле подписали соглашение о поставках газа до 2040 года между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing and Trading GmbH.

Как передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания, документ подписан во вторник в Вене в присутствии президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Действующие контракты на поставку российского газа в Австрию действуют до конца 2027 года.

Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал журналистам подписанный документ: "Был подписан меморандум сегодня о продлении поставок газа до 2040 года. Вы знаете, это очень длительный период, в течение которого мы уже поставляем - более 50 лет. И соответственно в прошлом году были поставлены объемы газа 9,1 млрд кубометров, это рекордные показатели. А в этом году еще больше идет объем поставок. Это говорит о том, что европейские потребители нуждаются в большем количестве импорта газа, сокращается собственная добыча газа, и при этом увеличиваются объемы потребления. Поэтому все необходимые потребности австрийской республики будут обеспечены новым контрактом, и надежные поставки газа будут продолжены".

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