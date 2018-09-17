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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 16:07 17.09.2018 - 16:07

Барселона. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Объемы запросов на поставки газа в Европу на данный момент больше , чем "Газпром" (MOEX: GAZP) может поставить с имеющейся инфраструктурой, сообщила генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова на конференции Gastech.

"В повседневной жизни я вижу новые запросы на новый спрос на предстоящие 10 лет - и объемы гораздо больше, чем мы можем поставить в настоящее время с имеющейся инфраструктурой", - сказала она, выразив удивление в связи с этим, почему так много политики вокруг "Северного потока 2".

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