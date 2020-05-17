Этот контент был опубликован 17 мая 2020 г. 13:08

*** Абдулла возглавит Совет по национальному примирению

Кабул. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Афганистана Ашраф Гани и его главный политический оппонент Абдулла Абдулла подписали в воскресенье политическое соглашение.

"Только что подписано политическое соглашение между президентом Гани и доктором Абдуллой Абдуллой", - сообщил пресс-секретарь президента Афганистана Седик Седикки в твиттере.

"Доктор Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, и члены его команды будут включены в состав кабинета. Подробности будут в ближайшее время обнародованы", - отметил Седикки.

Политический кризис в Афганистане возник после прошедших в конце сентября прошлого года президентских выборов, итоги которых были объявлены спустя пять месяцев. Независимая избирательная комиссия страны объявила тогда Ашрафа Гани победителем президентской гонки, с чем не согласились остальные кандидаты, включая главного соперника Гани - Абдуллу.

9 сентября в Кабуле состоялась инаугурация Гани. В этот же день Абдулла провел свою собственную альтернативную инаугурацию.

Вс ки

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