Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 11:24

Дубай. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Афганистана Ашраф Гани отложил визит в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщил в пятницу телеканал Tolo News со ссылкой на информированные источники.

Несколькими часами ранее сообщалось, что президент в сопровождении делегации из 13 человек планировал отправиться в субботу в Вашингтон и встретиться в понедельник с Трампом.

Tolo News отмечает, что поездка президента Афганистана планировалась после того, как Кабул выразил свое разочарование проектом соглашения между спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и экстремистским движением "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ).

Накануне Гани заявил, что мир с талибами "бессмыслен". Он сделал такое заявление после серии терактов в Кабуле, ответственность за которые взяло на себя экстремистские движение.

Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам демократ Элиот Энгел в письме в госдепартамент заявил о том, что приглашает спецпредставителя США на слушания по соглашению с талибами.

"Я созываю эти слушания, чтобы конгресс и американский народ получили давно назревшую возможность понять контуры ваших переговоров с талибами и потенциальные риски и возможные последствия", - цитируют афганские СМИ письмо конгрессмена.

В конце прошлой недели Халилзад представил на одобрение президенту Афганистана проект соглашения, выработанного им и талибами на переговорах в столице Катара Дохе. Документ в числе прочего предусматривает проведение в Осло межафганских переговоров о мире.

Халилзад в интервью афганскому телевидению заявил, что эти переговоры могут начаться еще до президентских выборов, которые намечены в Афганистане на 28 сентября.

Пресс-секретарь президента страны Седик Седикки сообщил, что афганские власти выражают обеспокоенность по поводу проекта соглашения между США и талибами и требуют от Вашингтона разъяснений.

"Афганское правительство поддерживает любой прогресс в мирном процессе, который приведет к прочному миру и прекращению войны в Афганистане, но главная озабоченность афганского правительства в соглашении США с талибами - это последствия и опасность", - написал Седикки в твиттере.

"Поскольку бывшие официальные лица и сенаторы США обеспокоены последствиями этого меморандума, афганское правительство также обеспокоено, и поэтому мы призываем внести ясность в этот документ для устранения его опасностей и последствий", - отметил пресс-секретарь.

1ак ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!