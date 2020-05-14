Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 19:41

Иерусалим. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Лидера "Кахоль-Лаван" Бени Ганца вынудили принять отсрочку церемонии приведения коалиционного правительства к присяге, сообщила во вторник газета Times of Israel со ссылкой на источники, близкие к этой израильской партии.

"Мы знали, что в "Ликуде" (партия премьера Нетаньяху - ИФ) была неразбериха, но никакой официальной просьбы отложить церемонию не было", - заявили собеседники издания.

"Как только эта информация появилась (в СМИ - ИФ), сказать "нет" стало невозможным", - отметили источники. При этом они утверждают, что сам Ганц только из СМИ узнал о просьбе премьера Биньямина Нетаньяху отложить церемонию.

По данным Times of Israel, один из депутатов Кнессета, представляющий партию Ганца, сообщил, что в течение дня коммуникация с "Ликудом" была минимальной.

Ранее газета сообщала, что церемония приведения нового израильского правительства к присяге отложено до воскресенья по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ее проведение намечено на 13:00 по местному времени (совпадает с мск).

"Премьер-министр Нетаньяху попросил лидера "Кахоль-Лаван" Ганца отложить присягу правительства национального единства до воскресенья, чтобы завершить распределение (министерских) портфелей. Ганц положительно отреагировал на просьбу", - говорится в совместном заявлении блоков "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" Бени Ганца.

По данным 12-го канала израильского телевидения, Ганц поначалу отказал премьеру в просьбе отложить церемонию. Более того, Ганц отозвал письмо об уходе с поста спикера Кнессета (парламент Израиля).

Церемония приведения нового правительства к присяге была запланирована на вечер четверга.

В Израиле уже 18 месяцев длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.

1ви ар

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