Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 20:56

Иерусалим. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Оппозиционный израильский политик Бени Ганц, подписавший накануне соглашение с премьером Биньямином Нетаньяху о формировании правящейкоалиции, заявил, что нацелен исключительно на решении проблем страны, а не на политике, сообщают во вторник израильские СМИ.

"Некоторые хотели проведения все новых выборов, возможно, чтобы набирать политические очки. А мы с коллегами... решили защитить демократию и бороться с коронавирусом и его последствиями", - сказал он.

"Мы выбрали национальное дело, а не партийное", - добавил Ганц, говоря о соглашении о коалиции с блоком правых партий, во главе которого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Накануне сообщалось, что Нетаньяху и Ганц успешно завершили переговоры о формировании правительства национального единства Израиля.

По условиям соглашения Нетаньяху первым займет пост премьер-министра, затем его сменит Ганц, пишет газета "Гаарец". Ожидается, что Ганц сначала главой Минобороны, а пост министра иностранных дел уйдет к Габи Ашекенази, бывшему начальнику Генштаба ЦАХАЛ из партии "Кахоль-лаван". Кандидаты от партии "Ликуд" займут места в Минюсте, в министерстве общественной безопасности, в Минфине страны.

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