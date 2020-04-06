Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 14:22

Иерусалим. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Оппозиционный израильский политик Бени Ганц предупредил премьера страны Биньямина Нетаньяху, что применит против него меры юридического характера в случае, если он не пойдет на уступки по формированию коалиционного правительства, сообщила в пятницу израильская телерадиокомпания KAN.

По ее данным, Ганц отметил, что Нетаньяху для того, чтобы избежать негативного сценария, необходимо заключить коалиционное соглашение ко второй половине дня понедельника.

Как сообщает KAN, меры, к которым может обратиться Ганц, в частности подразумевают ограничение нахождения премьера на посту двумя сроками, а также не позволяют формировать правительство тем членам кнессета, в отношении которых выдвинуты обвинения.

Председатель фракции "Ликуд" в кнессете Мики Зохар назвал тактику Ганца "мафиозной", заявив, что Нетаньяху не поддастся ему.

"Бенни, ты таким образом не создаешь единство. Таким образом ты провоцируешь и разделяешь", - заявил Зохар.

Представители левоцентристского блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца ранее в понедельник отмечали прогресс в переговорах с "Ликудом" по формированию нового правительства и сообщали, что соглашение может быть подписано позднее в понедельник.

После очередного раунда переговоров, который сблизил стороны, рассматривался вариант о подписании соглашения, даже если оно еще не завершено. Что касается прочих разногласий - их предлагается урегулировать позднее.

Эти разногласия касаются назначения спикера кнессета, министра здравоохранения и формирования комитета, который выбирает судей. Кроме того, продолжается борьба за то, как и когда осуществлять ближневосточный план президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что в левом блоке "Кахоль-Лаван" произошел раскол, после того, как Ганца избрали спикером кнессета. Он сам выдвинул свою кандидатуру на этот пост и получил поддержку всех правых партий. Его партнеры по блоку левых партий осудили это решение, заявив, что он расколол блок ради того, чтобы его партия вошла в правительство.

Израильский 12 Канал сообщал, что Ганц и Нетаньяху согласовали вопрос о формировании коалиции. По этим договоренностям Нетаньяху останется на посту премьера, а Ганц займет место министра иностранных дел. В сентябре 2021 года будет произведена ротация на этих постах.

В Израиле уже почти год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство, договорившись между собой.

В итоге в стране состоялись третьи выборы. В Израиле право сформировать правительство дает президент на основе консультаций с прошедшими в парламент партиями. В этот раз он выбрал Ганца, так как ему отдало предпочтение больше депутатов кнессета, чем Нетаньяху.

1ви ар

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