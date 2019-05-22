Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 21:24

Нью-Йорк (ООН). 22 мая. ИНТЕРФАКС - Генассамблея ООН большинством голосов одобрила резолюцию, призывающую Великобританию передать контроль над стратегически важным архипелагом Чагос Маврикию, сообщают западные СМИ.

"За" документ проголосовали 116 стран, "против" - шесть, среди них - Великобритания и США. Еще 56 стран, в том числе Франция и Германия, воздержались.

Принятая в среду резолюция, представленная африканскими странами, носит рекомендательный характер. Она призывает Лондон в течение шести месяцев "вывести свою колониальную администрацию" с островов.

Архипелаг Чагос расположен в Индийском океане, к югу от Мальдив.

В течение нескольких десятилетий его принадлежность оспаривалось. Спор между странами связан с решением Лондона отделить Чагос от Маврикия в 1965 году и создать там, на самом большом из островов - Диего-Гарсии, совместно с США военную базу. При этом, британские власти выселили коренное местное население - чагосцев. Наличие на Диего-Гарсии крупной американской базы делает Чагос важным со стратегической точки зрения архипелагом.

Несколько месяцев назад Международный суд ООН вынес решение, согласно которому Великобритания незаконно разделила тогда острова и, соответственно, теперь должна передать контроль над Чагосом Маврикию. Однако британская сторона выразила несогласие с этим решением, после чего Маврикий обратился за поддержкой к ГА ООН.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс со своей стороны отметила, что военная база Диего-Гарсия "играет очень важную роль в поддержании безопасности союзников и друзей, в том числе Маврикия, как в региона, так и за его пределами".

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