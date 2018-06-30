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Хельсинки. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Около 100 тыс. человек собрал гей-парад, прошедший в субботу в столице Финляндии, сообщила полиция Хельсинки.

Шествие началось около часа дня на Сенатской площади и проследовало в парк Кайвопуисто (Kaivopuisto), где прошел праздничный концерт, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Среди участников праздника были многие известные финские политики, музыканты и артисты, а также мэр финской столицы Ян Вапаавуори.

В 2018 году главной темой хельсинкского гей-парада стал "голос". По словам организаторов, эта тема призвана подчеркнуть многообразие общества и позволить зазвучать голосам, которые часто не слышны.

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Интерфакс