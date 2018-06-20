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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 2:54 20.06.2018 - 02:54

Женева. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Совета ООН по правам человека Воислав Шуц признал право США на выход из Организации и сообщил, что решение о замене страны в составе СПЧ должна принять Генассамблея ООН.

"Вопрос о заполнении вакантного места среди членов Совета, которое появилось после решения Соединенных Штатов, должен быть рассмотрен Генеральной Ассамблеей ООН", - говорится в распространенном заявлении В.Шуца.

Он отметил, что признает право какого-либо государства на выход из Совета, а также то, что США "являлись очень активным участником" Совета и "конструктивно принимали участие в решении многочисленных вопросов".

По словам председателя Совета, организация играет важную роль и ее необходимо сохранять. "Во времена, когда ценность и сила многосторонности и прав человека оспариваются на ежедневной основе, для нас важно сохранять сильный и полный энергии Совет, признавая его центральной частью системы ООН в XXI веке", - подчеркнул В.Шуц.

"Свидетельства о важной роли, которую играет Совет, есть и на нынешней сессии, где десятки независимых экспертов по правам человека и механизмов по расследованию, Верховный комиссар ООН по правам человека и другие участники, будут оценивать международное сообщество с точки зрения вопросов прав человека по всему миру", - добавил он.

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