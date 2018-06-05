Генассамблея ООН избрала главу МИД Эквадора председателем своей очередной сессии
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Нью-Йорк (ООН). 5 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес избрана на пост председателя 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
В ходе прошедшего во вторник голосования за кандидатуру М.Ф.Э.Гарсес проголосовали 128 членов Генассамблеи.
В свою очередь 62 члена Генассамблеи отдали голоса ее сопернице - постпреду Гондураса при ООН Мэри Элизабет Флорес Флейк. Еще две страны воздержались от голосования.
М.Ф.Э.Гарсес посвятила свою победу "всем женщинам в мире, принимающим участие в политике и сталкивающимся с политическими и информационными нападками, которые окрашены мужским шовинизмом и дискриминацией".
Западные СМИ отмечают, что официально М.Ф.Э.Гарсес займет пост председателя Генассамблеи в сентябре этого года.
На данный момент эту должность занимает министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.
1ла аю
Интерфакс