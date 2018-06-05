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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 18:11 05.06.2018 - 18:11

Нью-Йорк (ООН). 5 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес избрана на пост председателя 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В ходе прошедшего во вторник голосования за кандидатуру М.Ф.Э.Гарсес проголосовали 128 членов Генассамблеи.

В свою очередь 62 члена Генассамблеи отдали голоса ее сопернице - постпреду Гондураса при ООН Мэри Элизабет Флорес Флейк. Еще две страны воздержались от голосования.

М.Ф.Э.Гарсес посвятила свою победу "всем женщинам в мире, принимающим участие в политике и сталкивающимся с политическими и информационными нападками, которые окрашены мужским шовинизмом и дискриминацией".

Западные СМИ отмечают, что официально М.Ф.Э.Гарсес займет пост председателя Генассамблеи в сентябре этого года.

На данный момент эту должность занимает министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

1ла аю

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