Нью-Йорк (ООН). 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Генассамблея ООН в среду приняла резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму, сообщают постпредства ряда стран при ООН.

Согласно сообщению в твиттере постпредства Украины при ООН, 65 стран проголосовали "за", 23 - "против". Среди тех, кто не поддержал резолюцию - Россия, Сирия, Китай и Казахстан. Остальные участники голосования воздержались.

В документе, среди прочего, осуждаются "массовые задержания под предлогом обвинений в терроризме и другие формы репрессий в отношении защитников прав человека".

Документ призывает "вернуть свободу незаконно задержанным украинским гражданам и обеспечить их безопасность при возвращении на Украину".

Кроме того, проект резолюции призывает "все страны-члены ООН продолжать выступать в защиту соблюдения прав человека".

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