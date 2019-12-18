Нью-Йорк (ООН). 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Генассамблея ООН в среду приняла резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму, сообщают постпредства ряда стран при ООН.
Согласно сообщению в твиттере постпредства Украины при ООН, 65 стран проголосовали "за", 23 - "против". Среди тех, кто не поддержал резолюцию - Россия, Сирия, Китай и Казахстан. Остальные участники голосования воздержались.
В документе, среди прочего, осуждаются "массовые задержания под предлогом обвинений в терроризме и другие формы репрессий в отношении защитников прав человека".
Документ призывает "вернуть свободу незаконно задержанным украинским гражданам и обеспечить их безопасность при возвращении на Украину".
Кроме того, проект резолюции призывает "все страны-члены ООН продолжать выступать в защиту соблюдения прав человека".
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