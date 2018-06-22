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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 18:22 22.06.2018 - 18:22

Нью-Йорк (ООН). 22 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральная Ассамблея ООН в пятницу одобрила резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдавии.

В поддержку резолюции высказались 64 государства, против - 15, 83 страны воздержались.

В документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод оперативной группы российских вооруженных сил" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.

Резолюция была вынесена на голосование Молдавией при поддержке Грузии, Канады, Румынии, Украины и Эстонии.

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