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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 19:35 22.06.2018 - 19:35

(добавлен текст после 4-го абзаца, во втором абзаце уточняется число стран, проголосовавших против принятия резолюции)

Нью-Йорк/Кишинев. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральная Ассамблея ООН в пятницу одобрила резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдавии.

В поддержку резолюции высказались 64 государства, против - 14, 83 страны воздержались.

В документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод Оперативной группы российских войск" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.

Резолюция была вынесена на голосование Молдавией при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии.

Проект резолюции представил на заседании министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски.

Он подчеркнул, что речь идет именно о выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ), в силу ее незаконного пребывания на территории Молдавии, а не миротворческого ротационного контингента, входящего в состав военного компонента Объединенной контрольной комиссии в соответствии с положениями молдавско-российского соглашения об урегулировании приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года.

Министр напомнил, что вопреки этому соглашению, в котором РФ обязалась соблюдать строгий нейтралитет в отношении сторон конфликта, военнослужащие ОГРВ неоднократно участвовали в военных учениях с силовыми структурами Приднестровья, в том числе в форсировании Днестра на военной технике, сообщают в пятницу молдавские СМИ.

"Очевидно, что такое поведение может рассматриваться только как прямая угроза безопасности Молдавии, как нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, в том числе конституционного статуса нейтралитета и недопустимости развертывания иностранных вооруженных сил на ее территории", - заявил Т.Ульяновски.

"В контексте кризиса в Украине активизация военной деятельности российских войск и структур приднестровских войск способствует усилению напряженности в этом регионе Европы", - подчеркнул молдавский дипломат.

По его словам, представленный проект резолюции выражает "глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Молдавии без согласия этого государства - члена ООН".

Он добавил, что в документе содержится "настоятельный призыв" к РФ "без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод Оперативной группы российских войск и вооружений с территории Молдавии".

В ходе заседания было принято решение включить в предварительную повестку 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Молдавии, отмечается в сообщении.

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