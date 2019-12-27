Этот контент был опубликован 27 декабря 2019 г. 23:59

Нью-Йорк (ООН). 28 декабря. ИНТЕРФАКС - ГА ООН на своем последнем пленарном заседании в текущем году приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.

Документ "Противодействие использованию информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях" поддержали 79 стран, 60 государств, в том числе США, Канада, Франция, Германия, Великобритания и Украина, проголосовали "против", решили воздержаться 33 страны.

"США будут голосовать "против" резолюции, и мы призываем другие страны поступить также", - заявил представитель США, выступая перед голосованием по документу. Голосовать "против" резолюции призвал также представитель Финляндии, представляющий Евросоюз.

Ранее 18 ноября резолюция была одобрена Третьим комитетом ГА ООН, который занимает социальными и гуманитарными вопросами и вопросами прав человека.

Авторами документа выступили 47 стран, в том числе Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Армения, Китай, Индия, Сирия, Египет, КНДР, Иран, и Венесуэла.

Согласно резолюции, ГА ООН "постановляет учредить специальный межправительственный комитет экспертов открытого состава, представляющий все регионы, для разработки всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях, в полной мере учитывая существующие международные документы и предпринимаемые на национальном, региональном и международном уровнях усилия по борьбе с использованием ИКТ в преступных целях".

"Специальный комитет проведет трехдневную организационную сессию в августе 2020 года в Нью-Йорке, с тем чтобы согласовать план и порядок своей дальнейшей работы, которые должны быть представлены на рассмотрение и утверждение ГА на ее 75-й сессии", - отмечается в документе.

Авторы резолюции подчеркнули "необходимость улучшения координации действий и сотрудничества между государствами в борьбе с использованием ИКТ в преступных целях, в том числе путем удовлетворения просьб развивающихся стран об оказании технической помощи в совершенствовании их национального законодательства и правовых норм".

Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США сообщил, что американские власти не считают принятие данной резолюции необходимым и у Вашингтона есть очень серьезные опасения по поводу документа.

"Во-первых, у нас уже есть договор о киберпреступности, Будапештская Конвенция. У нас также есть несколько механизмов в различных международных собраниях, включая ООН, чтобы справиться с этим типом вещей. Кроме того, россияне явно заинтересованы в продвижении своего видения того, как интернет должен выглядеть в будущем (...) Они заинтересованы в договоре, который дал бы им тот тип контроля над интернет-пространством, который их интересует и который противостоит фундаментальным американским свободам", - отметил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

1йф гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!