Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 17:30

Брюссель. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду выразил сожаление в связи с решением президента США Дональда Трампа приостановить финансирование этой организации.

"Мы сожалеем из-за решения президента США остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения", - сказал Гебрейесус на пресс-конференции.

"ВОЗ изучает эффект, который окажет на ее работу какой-либо отказ США в финансировании, и мы работаем с нашими партнерами с целью восполнить финансовые потери, с которыми мы сталкиваемся, и с целью гарантировать бесперебойное продолжение работы", - отметил он.

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