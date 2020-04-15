Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 17:40

Брюссель. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду выразил сожаление в связи с решением президента США Дональда Трампа приостановить финансирование этой организации.

"Мы сожалеем из-за решения президента США остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения", - сказал Гебрейесус на пресс-конференции.

"ВОЗ изучает эффект, который окажет на ее работу какой-либо отказ США в финансировании, и мы работаем с нашими партнерами с целью восполнить финансовые потери, с которыми мы сталкиваемся, и с целью гарантировать бесперебойное продолжение работы", - отметил он.

Также он заявил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества ВОЗ и США.

При этом он напомнил, что ВОЗ борется не только с пандемией коронавируса COVID-19, но и занимается такими болезнями как полиомиелит, корь, малярия, вирус Эбола, ВИЧ, туберкулез, рак, диабет, а также психическими заболеваниями и проблемой недоедания.

Он подчеркнул, что ВОЗ в своей работе не делает различий между гражданством или этнической принадлежностью. "Это время для всех нас быть вместе в нашей совместной борьбе против общей угрозы, опасного врага", - добавил он.

Ранее Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской". По его мнению, в ситуации с коронавирусом в ВОЗ долгое время занимали позицию, которая была выгодна Пекину, и потому поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько серьезна угроза COVID-19.

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