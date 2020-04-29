Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 16:41

Брюссель. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду выразил благодарность главе МИД РФ Сергею Лаврову за доверие и поддержку, оказанную организации.

"Спасибо, мой друг Сергей Лавров, глава МИД России, за Ваше доверие и поддержку ВОЗ", - написал Гебрейесус в своем твиттере.

"Только работая вместе, сообща, основываясь на науке, мы можем положить конец пандемии COVID-19", - добавил гендиректор.

Ранее в среду Лавров написал в своем твиттере, что "ВОЗ является уникальной платформой по сбору полной информации и фактов из различных стран", добавив при этом, что организация "объединяет лучших профессионалов из всех стран без исключения, включая (экспертов - ИФ) из США".

По итогам прошедшего накануне внеочередного совещания глав внешнеполитических ведомств государств БРИКС Лавров заявил, что Россия продолжит финансирование ВОЗ, несмотря на решение США приостановить выплату взносов.

"У нас, независимо от решения США, существует традиция поддержки деятельности ВОЗ на различных направлениях... Мы продолжим оказывать поддержку ВОЗ независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать свое отношение к ее деятельности", - отметил Лавров.

Кроме того, отвечая на вопросы СМИ, он предположил, что США приостановили выплату только добровольных взносов ВОЗ.

"Сами взносы в ВОЗ делятся на обязательные и добровольные. Как я понимаю, Вашингтон приостановил выплату добровольных взносов, а обязательную часть, которую требуется платить, чтобы иметь право голоса в этой организации, США сохраняют и продолжают выплачивать", - заявил глава МИД.

Ранее в апреле Лавров заявлял, что "любой, кто ознакомится с хронологией действий, заявлений и решений, которые ВОЗ принимала, убедится, что организация действовала эффективно".

Ранее в апреле Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской".

По его мнению, в ВОЗ долгое время занимали позицию, которая была выгодна Пекину, и потому поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько серьезна угроза COVID-19.

1ви ар

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