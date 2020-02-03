Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 12:59

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Париж. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Жителям планеты не стоит паниковать в связи с распространением нового коронавируса, заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Пока все это (опасность вируса) не так масштабно. Бояться нечего", - сказал он, выступая в Женеве.

"Сейчас нет причин для паники", - добавил глава ВОЗ.

При этом он подчеркнул, что, тем не менее, странам мира "следует помнить о риске распространения (заболевания - ИФ)" и принимать эффективные меры.

Глава ВОЗ напомнил, что число случаев заболевание коронавирусом за пределами КНР сейчас невелико. "Скорость распространения невелика", - считает он.

При этом Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что "во всех странах нужно успокаивать население и при этом - принимать те меры, которые необходимы (по сдерживанию распространения заболевания - ИФ)".

Говоря об охватившей некоторых жителей планеты панике по поводу коронавируса, он отметил важность опираться "на факты, а не на страх".

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