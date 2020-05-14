Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 8:37

Женева. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу планирует покинуть свой пост до окончания срока в 2021 году, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Он уже сообщил об этом представителям стран-участниц организации, передает агентство.

Азеведу занимает пост генерального директора ВТО с сентября 2013 года, его второй четырехлетний срок начался в сентябре 2017 года.

Временно исполняющим обязанности генерального директора ВТО до окончания срока полномочий 62-летнего Азеведу может быть назначен один из четырех его заместителей: Йонов Фредерик Ага из Нигерии, Карл Браунер из Германии, Алан Вольф из США или И Сяочжунь из Китая.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор ко пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!