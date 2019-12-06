Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 9:27

Джакарта. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Гендиректор индонезийской авиакомпании PT Garuda Indonesia И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра уволен в связи с обвинениями в контрабандном ввозе в страну мотоцикла Harley-Davidson и двух дорогостоящих велосипедов новым самолетом авиакомпании, полученным от Airbus.

Аудиторский комитет Garuda обнаружил, что нелегально провезенный мотоцикл был заказан главой компании, заявил министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тхохир. Заказ был сделан еще в 2018 году, и покупка была осуществлена в апреле 2019 года с персонального счета его финансового управляющего в Амстердаме, сообщил министр.

В декларации самолета Airbus A330-900neo, отправленного из Тулузы в Джакарту для Garuda, не был указан какой-либо груз, заявил министр финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати, опровергнув, таким образом, сообщение авиакомпании о том, что мотоцикл и другие провезенные товары были задекларированы.

Провезенные контрабандой товары стоили Индонезии недополученной выручки в размере от 532 млн индонезийских рупий ($38 тыс.) до 1,5 млрд рупий, отметил Индравати.

Аскхара Данадипутра возглавил Garuda в сентябре 2018 года.

Акции авиакомпании подорожали на 66% в этом году и могут завершить год рекордным ростом. В третьем квартале текущего года Garuda получила чистую прибыль в размере $98,6 млн.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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