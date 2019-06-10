Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 11:48

Берлин. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано в понедельник выразил надежду на снижение напряженности вокруг ядерной проблемы Ирана и указал на выполнение Тегераном своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Я обеспокоен ростом напряженности вокруг иранского ядерного вопроса. Я неоднократно подчеркивал, что обязательства, связанные с ядерным вопросом и принятые на себя Ираном в рамках СВПД, - это большое достижение в области ядерного контроля", - заявил Амано, обращаясь к совету управляющих МАГАТЭ.

"Поэтому я выражаю надежду на то, что пути, которые снизят возникшую нынешнюю напряженность посредством диалога, могут быть найдены", - подчеркнул он.

Также гендиректор МАГАТЭ указал на то, что Ирану необходимо полностью выполнять свои обязательства в рамках СВПД.

В Иране в понедельник находится глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он прибыл в Тегеран на переговоры с официальными лицами вокруг СВПД.

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