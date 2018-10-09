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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 12:06 09.10.2018 - 12:06

Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что Сирия пока не дала пояснений по нерешенным вопросам по декларации о запасах химического оружия, сообщает во вторник постоянное представительство Великобритании при ОЗХО.

"Гендиректор Ариас подтвердил, что Сирия все еще не прояснила нерешенные вопросы, касающиеся ее декларации о химическом оружии", - говорится в сообщении постпредства в Twitter.

В сентябре 2013 года Сирия при активном посредничестве России согласилась присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия и полностью уничтожить свой химический арсенал.

В октябре 2013 года правительство Сирии направило в ОЗХО официальную декларацию, в которой предложило свою программу по уничтожению химоружия и обязалось представить план, в соответствии с которым она будет осуществляться.

4 января 2016 года ОЗХО объявила о завершении процесса ликвидации арсенала химоружия Сирии.

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