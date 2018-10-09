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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 11:09 09.10.2018 - 11:09

Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас поблагодарил Нидерланды за предотвращение кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает во вторник постоянное представительство Великобритании при ОЗХО.

"Генеральный директор Ариас поблагодарил Нидерланды за успешное предотвращение кибератаки на ОЗХО", - говорится в сообщении постпредства в Twitter.

В Гааге во вторник открылась 89-я сессия Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на которой обсуждаются вопросы, связанные с финансированием процесса передачи техсекретариату ОЗХО права определять виновных в применении химического оружия.

На этой неделе власти Нидерландов объявили, что предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО в апреле 2018 года. По утверждению следователей, за атакой стоят сотрудники ГРУ.

В МИД РФ назвали обвинения Нидерландов "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" в отношении России.

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