Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 12:39 26.10.2018 - 12:39

Нью-Йорк. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Основатель и гендиректор интернет-ритейлера Amazon.com Inc. Джефф Безос, самый богатый человек в мире с состоянием более $150 млрд, с 1 января 2017 года по 31 августа 2018 года потратил на поддержку политических организаций в общей сложности $10,2 млн, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии (Federal Election Commission, FEC) США.

Самым крупным его пожертвованием стали $10 млн в пользу фонда With Honor Fund, целью которого является поддержка ветеранов боевых действий, занимающихся политикой. Фонд поддерживает как республиканцев, так и демократов.

Отмечается, что второй в списке самых щедрых жертвователей среди CEO американских компаний из индекса S&P 500, глава Hess Corp. Джон Хесс потратил в 10 раз меньше - $878 тыс. Предприниматель является известным сторонником Республиканской партии.

Среди крупнейших высокотехнологичных компаний США, только глава Netflix Рид Хейстингс делал крупные пожертвования политическим партиям в последнее время, направив $572 тыс. в пользу различных организаций, поддерживающих Демократическую партию. Руководитель Facebook Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук и CEO Google Ларри Пейдж жертвовали на политические нужды менее $10 тыс.

Если учитывать компании, не входящие в S&P 500, то больше всех потратил гендиректор оператора казино Las Vegas Sands Corp. Шелдон Эделсон - он пожертвовал свыше $90 млн на нужды республиканцев. Глава Bloomberg LP и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ранее заявил о намерении направить $80 млн на поддержку демократов на выборах в Конгресс.

йй ко ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер