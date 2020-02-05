Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 10:31

Нью-Йорк. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Сеть магазинов электроники Best Buy Co. завершила проверку в отношении гендиректора компании Кори Бэрри и приняла решение оставить ее во главе компании.

Как сообщалось, в декабре совет директоров получил анонимное письмо, в котором говорилось, что Бэрри в течение нескольких лет находилась в романтических отношениях с бывшим топ-менеджером Best Buy Карлом Санфтом, покинувшим компанию в начале 2019 года.

Совет директоров Best Buy привлек юридическую компанию Sidley Austin LLP для проведения независимого расследования. Во вторник компания сообщила, что расследование завершено, не раскрывая других деталей.

"Совет директоров поддерживает сохранение Бэрри во главе компании, - говорится в пресс-релизе Best Buy. - Для обеспечения конфиденциальности процесса совет не будет давать дальнейших комментариев".

Бэрри, ранее обещавшая содействовать расследованию, заявила, что "ценит поддержку совета директоров".

Бэрри, которой в данный момент 44 года, является одним из самых молодых CEO среди компаний S&P 500 и одной из немногих женщин-CEO.

Как Бэрри, так и Санфт начали работу в Best Buy порядка 20 лет назад и успешно продвигались по служебной лестнице. В июне 2019 года Бэрри вступила в должность CEO, сменив Хьюберта Джоли, руководившего реорганизацией компании и по-прежнему занимающего пост исполнительного председателя совета директоров.

Предшественник Джоли на посту главы Best Buy - Брайан Данн - ушел в отставку в апреле 2012 года, когда совет директоров начал проверку информации о его служебном романе и сопутствовавшем этому нецелевом использовании средств компании. Расследование показало, что основатель Best Buy Ричард Шульц был осведомлен об этом романе, но не уведомил совет директоров, в результате чего в мае 2012 года Шульц покинул пост главы совета директоров.

Сеть магазинов электроники Best Buy была основана Шульцем в 1966 году. Акции компании подорожали почти в два раза за последний год.

Служба финансово-экономической информации

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