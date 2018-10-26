Генералы из Южной и Северной Кореи обсудили выполнение военного соглашения, подписанного двумя странами в сентябре
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Пекин. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленные военнослужащие Южной и Северной Кореи провели переговоры в демилитаризованной зоне в Пханмунджом вокруг военного соглашения, достигнутого сторонами в сентябре, сообщает агентство "Ренхап" в пятницу.
Южную Корею на встрече представлял генерал-майор Ким До Гюн, Северную Корею - генерал-лейтенант Ан Ик Сан.
"Я рад видеть своими глазами, что шаги по разоружению совместной зоны безопасности реализуются на практике, я увидел изменения по сравнению с тем, что я наблюдал в последний раз, когда был здесь", - заявил Ким До Гюн.
"Ренхап" добавляет, что Ан Ик Сан выразил "чувство гордости", отметив, что военные внесли свой вклад в усилия по достижению мира.
Военное соглашение было подписано 19 сентября во время последнего межкорейского саммита в Пхеньяне министрами обороны двух сторон в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
В этом документе говорится, что "обе стороны договорились полностью вывести наблюдательные пункты Юга и Севера на расстоянии ближе 1 километра в качестве экспериментальных мер для полного вывода из демилитаризованной зоны наблюдательных постов".
Вз эф др
Интерфакс