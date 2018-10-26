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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 9:57 26.10.2018 - 09:57

Пекин. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленные военнослужащие Южной и Северной Кореи провели переговоры в демилитаризованной зоне в Пханмунджом вокруг военного соглашения, достигнутого сторонами в сентябре, сообщает агентство "Ренхап" в пятницу.

Южную Корею на встрече представлял генерал-майор Ким До Гюн, Северную Корею - генерал-лейтенант Ан Ик Сан.

"Я рад видеть своими глазами, что шаги по разоружению совместной зоны безопасности реализуются на практике, я увидел изменения по сравнению с тем, что я наблюдал в последний раз, когда был здесь", - заявил Ким До Гюн.

"Ренхап" добавляет, что Ан Ик Сан выразил "чувство гордости", отметив, что военные внесли свой вклад в усилия по достижению мира.

Военное соглашение было подписано 19 сентября во время последнего межкорейского саммита в Пхеньяне министрами обороны двух сторон в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В этом документе говорится, что "обе стороны договорились полностью вывести наблюдательные пункты Юга и Севера на расстоянии ближе 1 километра в качестве экспериментальных мер для полного вывода из демилитаризованной зоны наблюдательных постов".

Вз эф др

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