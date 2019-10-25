Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 3:32

Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральное консульство России в Гонконге предупреждает о новых протестных акциях в стране, говорится в сообщении дипведомства, опубликованном на официальной странице в фейсбуке.

"По информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 25 октября (пятница) в районе Central, Kwun Tong, Mongkok, Fortress Hill, Quarry Bay, 26 октября (суббота) в районе Central, 27 октября (воскресенье) в районе Tsim Sha Tsui", - отмечается в сообщении.

В дипведомстве рекомендуют воздерживаться от мест массовых скоплений людей в дни митингов.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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