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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 23:12 21.05.2018 - 23:12

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Генерального инспектора Минюста США попросили изучить действия ФБР и его ведомства в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

"По итогам встречи с президентом, министерство юстиции обратилось к генеральному инспектору с просьбой расширить свое текущее расследование, чтобы включить в него любые нарушения в тактике ФБР или Минюста относительно предвыборного штаба (Дональда) Трампа", - говорится в заявлении С.Сандерс.

В нем отмечается, что "было также принято решение, что глава аппарата Белого Дома (Джон) Келли незамедлительно организует встречу с ФБР, Минюстом и офисом директора нацразведки с лидерами конгресса, чтобы рассмотреть секретную и другую информацию, которую они запросили".

Йф гс

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