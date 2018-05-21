Генеральный инспектор министерства юстиции США проверит, были ли нарушения в действиях ФБР по отношению к предвыборному штабу Трампа
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Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Генерального инспектора Минюста США попросили изучить действия ФБР и его ведомства в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.
"По итогам встречи с президентом, министерство юстиции обратилось к генеральному инспектору с просьбой расширить свое текущее расследование, чтобы включить в него любые нарушения в тактике ФБР или Минюста относительно предвыборного штаба (Дональда) Трампа", - говорится в заявлении С.Сандерс.
В нем отмечается, что "было также принято решение, что глава аппарата Белого Дома (Джон) Келли незамедлительно организует встречу с ФБР, Минюстом и офисом директора нацразведки с лидерами конгресса, чтобы рассмотреть секретную и другую информацию, которую они запросили".
Йф гс
Интерфакс