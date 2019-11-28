Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 1:02

Вашингтон. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Генеральный инспектор Министерства юстиции Майкл Горовиц не нашел никаких доказательств того, что ФБР пыталось разместить своих информаторов внутри кампании Дональда Трампа в 2016 году для расследования предположительного вмешательства России в президентские выборы, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, Горовиц также обнаружил, что руководители ФБР не предпринимали политически мотивированных действий, добиваясь прослушки бывшего советника кампании Трампа - Картера Пейджа.

Отмечается, что должностные лица ФБР получили ордер на прослушку Пейджа после того, как он покинул кампанию Трампа.

Данные выводы противоречат заявлениям президента США, который обвинял чиновников ФБР в шпионаже за его кампанией.

Ожидается, что доклад также развенчает теорию союзников Трампа о том, что при начале расследования ФБР полагалось на информацию, полученную от бывшего британского шпиона Кристофера Стила.

По словам источников издания, генинспектор обвинит ФБР в том, что оно не сообщило судьям, которые одобрили ордер на прослушку, о возможных проблемах с досье Стила.

Сообщается, что агенты ФБР опросили некоторые источники Стила и обнаружили, что их информация несколько отличается от его досье.

В своем докладе генинспектор Минюста также раскритикует ФБР за ненадлежащее ведение расследования. В частности, уточнили собеседники издания, он обнаружил многочисленные ошибки и упущения, когда чиновники бюро обратились за ордером на прослушку.

Кроме того, отмечается, что он передал обнаруженную им информацию по изменению документа в 2017 году юристом ФБР Кевином Клинесмитом прокурорам. Ему может грозить уголовное преследование.

Люди, знакомые с расследованием, предупредили, что проект доклада не является окончательным.

Доклад Горовица должен быть опубликован 9 декабря, напоминает газета.

Официальные лица ФБР начали расследование под кодовым названием Crossfire Hurricane в июле 2016 года, узнав о том, что российский посредник якобы предложил помощнику Трампа Джорджу Пападопулосу информацию, которая может нанести ущерб его сопернице по президентской гонке Хиллари Клинтон.

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