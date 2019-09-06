Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 8:15

Гонконг. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Гражданам России, находящимся в Гонконге, рекомендуется воздержаться от посещения некоторых районов города в связи с планирующимися там массовыми демонстрациями протеста, говорится в сообщении генконсульства РФ в этом специальном административной районе Китая.

"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

По ее данным, основанным на сообщениях в социальных сетях, в пятницу протестные выступления ожидаются в районах Central и Prince Edward; в субботу - в районах Sha Tin, Kowloon Bay и на подъездах к аэропорту; в воскресенье - в районе Central.

Как сообщалось, участники акций протеста в Гонконге считают недостаточными уступки администрации и намерены продолжать демонстрации.

Демонстранты требуют независимого расследования в отношении, по их мнению, жестоких и неправомерных действий полиции против протестующих. Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников протестов, а также против приравнивания протестов к "бунтам", а также определение главы Гонконга путем прямых выборов, без вмешательства властей. Глава администрации Кэрри Лэм выступила с призывом прекратить демонстрации и начать диалог. Она сказала, что понимает недовольство участников протестных акций.

"Многим из нас очевидно, что недовольство в обществе уходит за пределы этого законопроекта (изначально спровоцировавшего демонстрации - ИФ)", - сказала она.

По словам Лэм, она отказалась от изменения закона об экстрадиции с тем, чтобы "помочь предотвратить насилие и как можно скорее остановить хаос, возобновить общественный порядок и помочь развитию экономики и улучшения условий жизни".

Массовые выступления в Гонконге с протестами против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

1гк ки

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