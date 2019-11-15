Этот контент был опубликован 16 ноября 2019 г. 0:44

***В данный момент раненый находится в больнице в городе Гудиер, штат Аризона - Генконсульство РФ в Хьюстоне

***Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило имя раненного на границе США и Мексики россиянина

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Нью-Йорк. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские дипломаты намерены получить консульский доступ к пострадавшему россиянину в результате огнестрельного ранения сотрудником американской погранслужбы на границе США и Мексики, сообщает Генконсульство РФ в Хьюстоне.

"Вечером 14 ноября на границе США и Мексики в штате Аризона при пересечении границы был ранен гражданин России. В данный момент он находится в больнице в городе Гудиер, штат Аризона", - говорится в сообщении Российской дипмиссии, размещенном в Твиттере.

"Генконсульство находится в контакте с полицией штата и намерено получить консульский доступ к пострадавшему", - отмечается в сообщении.

Ранее погранслужба США сообщила, что сотрудник пограничной службы США ранил россиянина, предположительно, пытавшегося незаконно попасть на американскую территорию из Мексики.

В коммюнике этого ведомства говорится, что инцидент произошёл ещё 14 ноября в штате Аризона. Пограничник заметил возможного нарушителя, пересекавшего границу и попытался его задержать. "Столкнувшись с сопротивлением, сотрудник применил огнестрельное оружие, ранив человека", - отмечается в сообщении.

В погранслужбе рассказали, что россиянина отправили на вертолете в больницу. Он остаётся там до сих пор. Угрозы для его жизни нет. Сотрудник погранслужбы не получил серьёзных ранений. Власти США расследуют инцидент.

Представитель Генконсульства РФ в Хьюстоне уточнил "Интерфаксу", что пострадавшим россиянином является Глущенко Евгений Павлович, 1982 года рождения.

Как сообщил собеседник агентства, по данным американских правоохранительных органов, угрозы для жизни россиянина нет.

По словам представителя дипмиссии, российские дипломаты пока напрямую не общались с Глущенко.

"Мы сейчас запрашиваем доступ к нему и уточняем, почему в него стреляли и какие документы были при нем", - сказал собеседник агентства.

гс

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