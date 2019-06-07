Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральное консульство РФ в Хьюстоне считает приговор, вынесенный американским судом россиянке Богдане Осиповой, "негуманным" и "несправедливым" и будет добиваться его пересмотра.
"Сегодня в г.Вичита (Канзас) состоялся суд над матерью троих детей Богданой Осиповой. Ее приговорили к 7 годам заключения фактически за то, что она попросила своего бывшего мужа платить алименты. Считаем этот приговор несправедливым и негуманным, будем добиваться его пересмотра", - сообщило генконсульство в своем Twitter.
По мнению дипломатов, дело Осиповой - "очередной случай грубого нарушения прав российских граждан властями США".
"Генеральное консульство продолжит внимательно отслеживать ситуацию и будет задействовать для поддержки Богданы все имеющиеся в его распоряжении возможности", - говорится в сообщении.
В 2014 году Осипова, имеющая гражданство России и США, будучи беременной, забрала у мужа годовалую дочь и уехала в Россию.
В сентябре 2017 года она вернулась в США, где была задержана по обвинению в похищении собственных детей.
1вз гс