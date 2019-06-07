Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 3:33

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральное консульство РФ в Хьюстоне считает приговор, вынесенный американским судом россиянке Богдане Осиповой, "негуманным" и "несправедливым" и будет добиваться его пересмотра.

"Сегодня в г.Вичита (Канзас) состоялся суд над матерью троих детей Богданой Осиповой. Ее приговорили к 7 годам заключения фактически за то, что она попросила своего бывшего мужа платить алименты. Считаем этот приговор несправедливым и негуманным, будем добиваться его пересмотра", - сообщило генконсульство в своем Twitter.

По мнению дипломатов, дело Осиповой - "очередной случай грубого нарушения прав российских граждан властями США".

"Генеральное консульство продолжит внимательно отслеживать ситуацию и будет задействовать для поддержки Богданы все имеющиеся в его распоряжении возможности", - говорится в сообщении.

В 2014 году Осипова, имеющая гражданство России и США, будучи беременной, забрала у мужа годовалую дочь и уехала в Россию.

В сентябре 2017 года она вернулась в США, где была задержана по обвинению в похищении собственных детей.

1вз гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!