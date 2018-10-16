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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 17:04 16.10.2018 - 17:04

Стамбул. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль-Утейби покинул Турцию, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

По данным источников агентства, он вылетел из Стамбула в Саудовскую Аравию в 17.00 мск.

Ранее агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источник сообщило, что полиция Турции обнаружила улики, указывающие на то, что саудовского журналиста Дж.Хашкаджи убили в саудовском генконсульстве. Источник не стал пояснять агентству, о каких именно уликах идет речь.

Накануне американские СМИ сообщили, что в Эр-Рияде готовятся признать, что журналист был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. При этом ответственность за гибель журналиста будет возложена на агентов саудовских спецслужб, не получивших разрешение властей на проведение данной операции, и что его смерть наступила "из-за того, что допрос пошел не по плану".

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства в Стамбуле.

В связи с его исчезновением было инициировано расследование, которое турецкие правоохранители проводят совместно с саудовской стороной.

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