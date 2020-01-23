Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 18:37

*** Генпрокурор страны призвал ее добровольно предстать перед правосудием

Лондон. 23 января. ИНТЕРФАКС - Генеральный прокурор Анголы Элдер Питта Грос призвал дочь бывшего президента страны, бизнесвумен Изабел душ Сантуш к сотрудничеству в рамках начатого в ее отношении следствия, в противном случае может быть издан международный ордер на ее арест, сообщает в четверг британская газета The Daily Mail.

Прокуратура Анголы выдвинула против душ Сантуш обвинения в мошенничестве и в злоупотреблении должностными полномочиями в годы, когда она возглавляла государственную нефтяную компанию Sonangol.

Накануне Питта Грос призвал душ Сантуш и других фигурантов дела "добровольно предстать перед правосудием".

Расследование вокруг деятельности душ Сантуш в Sonangol началось сразу после отстранения ее от должности в 2017 году после того, как новый председатель правления Карлуш Сатурнину поднял вопрос о серии нелегальных переводов средств и других финансовых операций. Сатурнину являлся председателем компании и до душ Сантуш.

Отец душ Сантуш - Жозе Эдуарду душ Сантуш - руководил страной 38 лет. В 2016 году он назначил ее главой государственной нефтяной компании Sonangol, однако в 2017 году новый президент страны Жоау Лоуренсу освободил ее от этой должности. Forbes оценивает состояние Изабел душ Сантуш в $2,2 млрд и называет богатейшей женщиной Африки.

Изабел душ Сантуш покинула Анголу после того, как ее отец ушел в отставку. Генпрокурор Анголы добавил, что ангольские власти намерены добиваться ее возвращения в страну.

Газета "Сабаду" ранее в январе писала, что душ Сантуш переехала в Дубай и также получила российское гражданство. Об этой информации также сообщало издание "Эшпресу" со ссылкой на документы из торгового реестра Мальты. Сама душ Сантуш эту информацию никак не комментировала.

Однако в январе она дала ряд интервью, в которых заявила, что сделает все, чтобы "защитить и послужить своей стране", а также, что испытывает чувство патриотизма по отношению к Анголе. Душ Сантуш также не исключила, что может побороться за пост президента Анголы в 2022 году.

После этих интервью португальские СМИ написали, что для этого ей будет необходимо отказаться от российского гражданства, иначе она не сможет баллотироваться на этот пост. При этом СМИ не сообщали, откуда они располагают информацией о наличии у душ Сантуш гражданства РФ.

Изабел душ Сантуш 46 лет, она - старшая дочь Жозе Эдуарду душ Сантуша и уроженки Пензы Татьяны Кукановой.

В декабре 2019 года суд Луанды заморозил ее банковские счета и арестовал активы в связи с антикоррупционным расследованием, которое ведется в отношении членов ее семьи. Сама она отрицает причастность к коррупции.

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