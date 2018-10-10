Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 15:03 10.10.2018 - 15:03

Мадрид. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Генпрокуратура Бразилии начала расследование, в центре которого оказался советник по экономическим вопросам кандидата в президенты страны Жаира Болсонару, подозреваемый в мошенничестве, сообщает в среду газета "Фолья ди Сан-Паулу".

Прокуратура подозревает, что Паулу Гедес сотрудничал с руководством крупных госкомпаний при проведении махинаций через пенсионные фонды. Речь идет о государственной нефтегазовой компании Petrobras, крупнейшем банке страны Banco do Brasil, большая часть акций которого принадлежит правительству, государственном финучреждении CEF и Почтовой службе.

Согласно информации издания, в течение шести лет П.Гедес получил примерно 1 млрд бразильских реалов (около $267 млн) в ходе сомнительных транзакций, проведенных через пенсионные фонды госкомпаний.

Газета отмечает, что руководство этих компаний имеет тесные связи с левой Партией трудящихся, чей кандидат Фернанду Аддад станет соперником Ж.Болсонару во втором туре президентских выборов, а также с Партией бразильского демократического движения, ранее являвшейся второй по популярности после Партии трудящихся.

По итогам голосования, состоявшегося 7 октября, Ж.Болсонару получил более 46% голосов избирателей, Ф.Аддад - 29%. Второй тур выборов пройдет 28 октября.

Агентство "Блумберг" отмечало, что Ж.Болсонару, бывший военнослужащий, открыто признал отсутствие интереса к экономической политике, однако инвесторы надеются, что его советники будут ориентировать его на приватизацию госактивов и другие дружественные рынкам меры. В ходе предвыборной гонки П.Гедес выступал за приватизацию и реформу пенсионной и налоговой систем.

"Фолья ди Сан-Паулу" отмечает, что П.Гедесу прочат пост министра финансов Бразилии в случае победы Ж.Болсонару на выборах президента.

1эф ри

Neuer Inhalt Horizontal Line